Saham Apple Merosot, Microsoft Jadi Perusahaan Paling Bernilai di Dunia

BANJARMASINPOST.CO.ID, NEW YORK -Posisi Apple sebagai perusahaan publik paling bernilai di dunia sejak 2012 berhasil digeser Microsoft.

Dilansir dari Kompas.com, Microsoft Inc kini menjadi perusahaan publik paling bernilai di dunia.

Dikutip dari CNBC, Sabtu (1/12/2018), kapitalisasi pasar Microsoft berada di atas Apple pada penutupan perdagangan, Jumat (30/11/2018) waktu setempat. Microsoft melampaui Apple secara berkala sepanjang pekan ini, namun Apple secara konsisten mengalahkan Microsoft dalam hal valuasi pasar pada penutupan perdagangan.

Baca: Video Cara Mencari Pengumuman Hasil Tes SKD CPNS 2018 via Google, Link Pengumuman Bkn.go.id

Adapun pada penutupan perdagangan hari Jumat waktu setempat, valuasi pasar Microsoft tercatat sebesar 851,2 miliar dollar AS. Harga per saham Microsoft mencapai 110,89 dollar AS.

Sementara itu, valuasi pasar Apple tercatat sebesar 847,4 miliar dollar AS. Harga per saham Apple lebih tinggi dibandingkan Microsoft, yakni 178,58 dollar AS.

Baca: Fakta Mantan Presiden AS George HW Bush yang Meninggal Dunia, Read My Lips, No New Taxes

Apabila Microsoft mengakhiri tahun 2018 dengan mempertahankan titel perusahaan paling bernilai di dunia, maka ini akan menjadi kali pertama sejak Microsoft meraih titel tersebut pada 2002 silam.

Sejak beberapa pekan terakhir, saham Apple cenderung melemah. Ini didorong oleh kinerja keuangan yang mengecewakan, yang dirilis pada 1 November 2018.

Selain itu, baru-baru ini pun Apple mengumumkan tidak akan merilis data penjualan iPhone, iPad, dan Mac per kuartal. Ini mengisyaratkan penurunan transparansi bagi investor.

Sepanjang bulan lalu, saham Apple sudah merosot 16 persen.

Sementara itu, saham Microsoft melonjak tiga kali lipat dalam kurun waktu 4,5 tahun terakhir di bawah kepemimpinan CEO Satya Nadella. Microsoft berhasil melampaui Alphabet, induk perusahaan Google dalam hal kapitaliasi pasar.

Saham Microsoft melonjak 7 persen sepanjang bulan November 2018.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Geser Apple, Microsoft Jadi Perusahaan Paling Bernilai di Dunia"

(Penulis : Sakina Rakhma Diah Setiawan/Kompas.com)