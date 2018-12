Via YouTube, Deddy Corbuzier Ungkap Harga Artis Settingan, Sampai Ratusan Juta, Kasus Vicky & Angel?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Deddy Corbuzier bongkar yang ternyata artis settingan mendapat bayaran tinggi.

Ya. Ternyata para artis settingan yang tampil di televisi ini dapat bayaran yang tak bisa dibilang murah.

Menurut Deddy Corbuzier, tarif atau harga artis settingan ini sangat, sangat penting untuk diketahui publik.

Pembongkaran tarif dan harga artis settingan ini diungkap Deddy Corbuzier di laman Youtube pribadinya, Deddy Corbuzier, Kamis (29/11/2018).

Bahka, kini vlog Deddy Corbuzier yang berjudul "BERAPA RUPIAH SETTINGAN VICKY DAN ANGEL? (Di SIKAT KPI FINALLY!)" ini menempati urutan ke-18 trending topil di Youtube.

Baca: Syahrini Beri Jawaban Rumor Pernikahannya dengan Reino Barack Saat Tampil di SCTV Music Award 2018

Baca: Asyik, Akhir Tahun Masyarakat Bisa Selfie di Siringlaut, Wow! Ada Ikan Todak Kembar Ukuran Besar

Baca: Kisah Perselingkuhan Penuh Haru Pun Berakhir, Mantan Rival Berat Liliyana Natsir Ini ke Pelaminan

"Its very very important," tegas Deddy Corbuzier

"Pertama, tahukah Anda bahwa artis-artis settingan itu ada price harganya?, Anda pasti tidak tahu bukan?" ujar Deddy Corbuzier di awal vlog.



Angel Lelga, Vicky Prasetyo dan Deddy Corbuzier (Instagram @angelelga dan Tribunnews.com)

Lantas, Deddy Corbuzier pun membongkar memang dari sederet artis di Tanah Air ini ada yang hidup dan karyanya di dunia hiburan ini hanya bergantung pada settingan-setingan gosip.

Tak tanggung-tanggung, Deddy Corbuzier pun menyebutkan salah seorang artis tersebut. Tak lain dan tak bukan adalah Vicky Prasetyo.

Meski tak menyebutkan nama secara lengkap, publik sudah bisa mengetahui artis yang disindir Deddy Corbuzier ini.