Video - Live Streaming Malaysia Vs Thailand Via Live Streaming Fox Sports Semifinal Piala AFF 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Timnas Malaysia vs Thailand di Semifinal Piala AFF 2018 malam ini di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia.

Pertandingan Timnas Malaysia vs Thailand tak disiarkan dan live streaming RCTI, tapi dapat diakses via streaming Fox Sports, TV1 dan twitter. Jelang laga Malaysia vs Thailand di semifinal Piala AFF 2018, Pelatih Timnas Malaysia, Tan Cheng Hoe, berharap timnya bisa lebih baik.

Malaysia termasuk tim yang bermain sangat tenang saat mengalahkan Myanmar 3-0 dalam pertandingan babak penyisihan Grup A Piala AFF 2018.

Baca: SEDANG BERLANGSUNG - Live Streaming PSMS Medan vs Persebaya via Live Streaming Indosiar Liga 1 2018

Baca: Link Live Streaming Indosiar - Live Streaming PSMS Medan vs Persebaya, Djanur Balas Luka Lama?

Baca: Daftar Lengkap Sanksi Komdis PSSI di Liga 1 2018, Mulai Persib Bandung Hingga PSM Makassar

Baca: Penjelasan Dirut Persija Jakarta Gede Widiade Soal Dugaan Pengaturan Skor dengan Vigit Waluyo

Dalam pertandingan tersebut, membuat Malaysia lolos ke babak semifinal.

Malaysia tidak hanya sabar dalam menciptakan peluang, namun mereka juga bermain taktis dengan baik untuk membuat frustasi Myanmar.

Cheng Hoe mencatat, meskipun timnya bermain disiplin dalam taktik saat melawan Myanmar, dirinya percaya ada lebih banyak ruang untuk perbaikan.

"Pemain saya telah membaik setelah setiap pertandingan berlangsung, tetapi masih ada beberapa aspek yang perlu kami upayakan," ujar Cheng Hoe

dilansir dari New Straits Times melalui Tribunnews.com.

"Penting bagi kami untuk mempertahankan gaya bermain kami yang mengesankan dan melanjutkan momentum kami di semifinal," tambah Cheng Hoe.

"Tim menunjukkan karakter asli mereka saat melawan Myanmar, tetapi saya merasa kami bisa melakukan yang lebih baik," ucap Cheng Hoe.

Thailand memang telah menjadi beban berat dalam pikiran Cheng Hoe.