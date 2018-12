Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris RCTI, Liverpool vs Everton, Arsenal vs Tottenham di Bein Sports

Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Malam ini di RCTI, Liverpool vs Everton, Arsenal vs Tottenham di Bein Sports

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Inggris malam ini di RCTI Minggu (2/12/2018) akan diwarnai laga Derby Merseyside Liverpool vs Everton dalam lanjutan Liga Inggris pekan 14.

Siaran langsung Liga Inggris Liverpool vs Everton di RCTI dijadwalkan dimulai pukul 23.15 WIB.

Ada satu big match big match di pekan 14 Liga Inggris Derby London Arsenal vs Tottenham Hotspurs yang berlangsung Minggu (2/12/2018), namun tidak disiarkan langsung RCTI dan MNC TV, tapi disiarkan langsung oleh Bein Sports 1.

Di pertandingan lainnya yang sudah berlangsung, Manchester City makin kokoh di puncak klasemen dengan 38 poin setelah malam tadi menang 3-1 dari Bournemouth.

Baca: Link Live Streaming Indosiar - Live Streaming Bali United vs Persija Jakarta Liga 1 Malam Ini

Baca: Pesawat Lion Air Tujuan Banjarmasin Gagal Terbang, Satu Penumpangnya Ternyata Ketua IDI Kalsel

Baca: Terungkap! Ini Alasan Pesawat Lion Air Tujuan Banjarmasin yang Gagal Berangkat dari Bandara Juanda

Baca: 20 Link Pengumuman Hasil Tes SKD CPNS 2018 Kemenkes Kemenhub Kemenkeu BKN BMKG Hingga MA

Liverpool menempati posisi kedua dengan 33 poin dan belum terkalahkan di Liga Inggris musim ini wajib menang malam ini jika tak ingin makin tertinggal dengan Manchester City.

Sedangkan Tottenham Hotspurs menempati posisi ke-3 klasemen sementara dengan 30 poin.

Chelsea di peringkat 4 dengan 28 poin malam ini akan menjamu Fulham.

The Gunners kini menempati posisi ke-5 klasemen sementara Liga Inggris dengan 27 poin.

Sedangkan Everton menempati posisi ke-6 klasemen sementara dengan 22 poin.

Malam tadi Manchester United hanya bisa bermain imbang 2-2 melawan Southampton, sehingga poinnya sekarang 22 menyamai Everton.

Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris pekan ke 14 di RCTI - MNC TV :

Sabtu (1/12/18)

Cardiff City vs Wolverhampton Wanderers (2-1)

Man. City vs Bournemouth (3-1)

Leicester City vs Watford (2-0)

Crystal Palace vs Burnley (2-0)

Newcastle United vs West Ham (0-3)

Huddersfield Town vs Birghton and Hove Albion (1-2)

Minggu (2/12/18)

Southampton vs Manchester United (2-2)

Chelsea vs Fulham (19.00 WIB), Bein Sports 1

Arsenal vs Tottenham Hotspurs (21.05 WIB) Bein Sports 1

Liverpool vs Everton (23.15 WIB) RCTI, Bein Sports 1

Catatan : Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 14 di RCTI dan MNC TV bisa berubah sewaktu-waktu

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)