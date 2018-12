Link Live Streaming AS Roma vs Inter Milan via Siaran Langsung BeIN Sport 3 di Liga Italia Pekan 14

Jadwal AS Roma vs Inter Milan Live Beinsports 3 Liga Italia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung beIN Sports 3 AS Roma vs Inter Milan di Liga Italia pekan 14 pada Senin (3/12/2018) dini hari.

Live streaming AS Roma vs Inter Milan disiarkan langsung (live) beIN Sports 3. Live Streaming AS Roma vs Inter Milan juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier. Untuk live streaming AS Roma vs Inter Milan melalui vidio.com premier, penonton berkesempatan menonton secara gratis selama 14 hari atau berlangganan dengan biaya Rp 50 ribu per bulan.

Link live streaming AS Roma vs Inter Milan dapat diakses melalui tautan berikut :

LINK Vidio.com

LINK beIN Sports

Live streaming AS Roma vs Inter Milan juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports. AS Roma akan menjamu Inter Milan pada laga pekan ke-14 Liga Italia 2018-2019 di Stadion Olimpico, Roma, Senin (3/12/2018) pukul 02.30 WIB.

Jelang laga AS Roma vs Inter Milan, Kapten Inter Milan, Mauro Icardi memberi tanggapan dari kacamata striker, mengenai klaim yang menyatakan bahwa ia merupakan pemain egois.

Sebab sepanjang musim lalu, ia cuma membikin satu assist di semua kompetisi kendati golnya ada 29 lesakan.

Sang pemain akhirnya angkat bicara untuk menanggapi klaim tersebut.

"Penyerang harus mencetak gol, gelandang harus bermain, pemain belakang harus bertahan, dan kiper harus melakukan penyelamatan," kata Icardi kepada Corriere dello Sport, dilansir dari laman Daily Mirror melalui Bolasport.com.