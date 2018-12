Link Live Streaming Liverpool vs Everton di Liga Inggris Bisa Ditonton Pakai Cara Ini, Live RCTI!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung RCTI dan beIN Sports 1 Liverpool vs Everton di Liga Inggris pekan 14 malam ini, Minggu (2/12/2018) pukul 23.10 Wib.

Live streaming Liverpool vs Everton di Liga Inggris tayang di beinsports.com dan vidio.com. Khusus live streaming Liverpool vs Everton melalui vidio.com premier, penonton berkesempatan menonton secara gratis selama 14 hari atau berlangganan dengan biaya Rp 50 ribu per bulan.

Link live streaming RCTI Liverpool vs Everton di Liga Inggris via beinsports.com dan vidio.com dapat diakses pada tautan berikut : LINK 1 & LINK 2.

Live streaming Liverpool vs Everton juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Baca: Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs PSM Makassar Liga 1 2018 - Link Live Streaming Indosiar

Baca: Klasemen Liga 1 2018 Pekan 33 Usai Hasil Bali United vs Persija 1-2, Geser PSM, Persija Juara?

Baca: Iwan Fals Ingin Reuni 212 Digelar 3 sampai 4 Kali Setahun, Begini Tujuannya

Pada laga bertajuk derbi Merseyside tersebut, Liverpool akan tampil dengan masalah yang lebih banyak daripada Everton.

Liverpool baru saja menjalani partai berat saat kalah dari Paris Saint-Germain (PSG) di tengah pekan pada laga Liga Champions.

Sedangkan Everton yang tak punya pertandingan di tengah pekan akan punya pemain yang lebih bugar.

Selain itu, Liverpool akan kehilangan beberapa pemain sedangkan tim tamu akan tampil dengan kekuatan penuh.

Dilansir dari bolasport.com, skuat asuhan Juergen Klopp bakal tampil tanpa sang kapten, Jordan Henderson, yang tak bisa bermain akibat kartu merah yang ia terima pekan lalu.

Posisinya kemungkinan akan digantikan oleh Fabinho yang kemungkinan besar diduetkan dengan Georginio Wijnaldum sebagai doubel-pivot di lini tengah.