Live BeIN Sport 3! Live Streaming AC Milan vs Parma di Liga Italia Bisa Ditonton Pakai Cara Ini

AC Milan vs Parma di Liga Italia Pekan 14

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung beIN Sports 3 AC Milan vs Parma di Liga Italia pekan 14 malam ini, Minggu (2/12/2018) pukul 18.30 Wib.

Laga AC Milan vs Parma disiarkan langsung beIN Sport 3. Live Streaming AC Milan vs Parma juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com. Link 1 (Beinsports), Link 2 (Vidio.com).

Live streaming AC Milan vs Parma juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Jadwal Liga Italia Serie A dini hari ini akan mempertemukan AC Milan vs Parma. AC Milan belum mampu untuk memberikan performa yang konsisten.

Dimana pada pertandingan terakhirnya AC Milan kembali hanya mampu meraih hasil seri atas Lazio yang berakhir dengan skor 1 – 1.

Dengan tambahan 1 poin pada laga tersebut AC Milan harus bertahan di posisi ke 5 klasemen sementara dengan memperoleh 22 poin.

Di kesempatan kali ini akan bermain di markas sendiri tentu akan menjadi suatu keuntungan bagi AC Milan sehingga Higuain dkk harus dapat memberikan performa yang lebih maksimal agar dapat meraih hasil yang lebih maksimal di markas sendiri.

Higuain dkk juga harus dapat tampil lebih konsisten di laga ini jika ingin memetik kemenangan dan mengamankan 3 poin untuk terus bersaing meraih posisi puncak klasemen.

Sedangkan tim tamu Parma yang tampil dengan cukup baik di laga terakhirnya justru dapat meraih hasil yang lebih maksimal dengan memetik kemenangan atas Sassuolo dengan skor tipis 2 – 1.

Kemenangan itu tentu akan menjadi modal yang cukup bagi Parma yang akan menjalani laga tandang pada pertandingan ini.