Live RCTI! Live Streaming Southampton vs Man United Liga Inggris Bisa Ditonton Dengan Cara ini

Jadwal Southampton vs Man United Live RCTI Liga Inggris Malam ini (Instagram Rctisports)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung RCTI Southampton vs Manchester United (Man United) di Liga Inggris pekan 14 pada Minggu (01/12/2018) pukul 00.30 Wib.

Laga Southampton vs Manchester United disiarkan langsung (live) RCTI dan beIN Sport 1. Live Streaming Southampton vs Manchester United juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Southampton vs Manchester United juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Jelang laga Southampton vs Manchester United, Pelatih Manchester United, Jose Mourinho, berkomentar soal cedera yang dialami penyerangnya, Alexis Sanchez.

Alexis Sanchez dikabarkan mengalami cedera dalam sesi latihan Manchester United, Kamis (30/11/2018) waktu setempat.

Menanggapi cedera Alexis Sanchez, Jose Mourinho mengaku khawatir terhadap kondisi yang dialami sang pemain. "Ini bukanlah cedera otot yang akan sembuh dalam sepekan atau 10 hari," kata Jose Mourinho, dilansir dari laman BBC melalui BolaSport.com.

"Cedera ini merupakan masalah otot yang parah. Ia (Alexis Sanchez) memang belum dipindai, tetapi ia pernah mengalaminya. Jadi ia tahu seperti apa cedera ini," tutur pria 55 tahun itu menambahkan.

Lebih lanjut, Mourinho menjelaskan bahwa apa yang dialami Sanchez merupakan cedera yang begitu menyakitkan.

Menurut eks-pelatih Real Madrid tersebut, penyembuhannya akan memakan waktu lama. Bahkan pria 55 tahun itu menilai cedera pilar timnas Cile tersebut lebih parah daripada cedera hamstring yang dialami Victor Lindelof.

Lindelof, mengalami masalah saat Man United ditahan imbang Crystal Palace di Liga Inggris pekan lalu.