Link Live Streaming Chelsea vs Fulham di Liga Inggris 2018 Bisa Pakai Cara Ini, Live beIN Sports 1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming beIN Sports 1 Chelsea vs Fulham di Liga Inggris pekan 14 malam ini, Minggu (2/12/2018) pukul 19.00 WIB. Susunan pemain Chelsea vs Fulham pun sudah dirilis.

Siaran langsung dan live streaming laga Chelsea vs Fulham ditayangkan beIN Sport 1. Link live Streaming Chelsea vs Fulham juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan Vidio.com: LINK 1 (Beinsports) & LINK 2 (Vidio.com).

Live streaming Chelsea vs Fulham juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Jelang laga Chelsea vs Fulham, Pelatih Chelsea, Maurizio Sarri, memberi isyarat bahwa ia masih yakin dengan kemampuan strikernya, Alvaro Morata.

Maurizio Sarri sedang dipusingkan dengan pilihan penyerang tengah utama Chelsea, yang terbatas antara dua nama, Alvaro Morata dan Olivier Giroud

Olivier Giroud, yang sejak awal musim didapuk sebagai pelapis, mencetak dua gol saat Chelsea menang 4-0 atas PAOK di Liga Europa, Kamis (29/11/2018) lalu.

Sementara Alvaro Morata yang masuk sebagai pengganti, ikut mencetak satu gol dalam laga melawan PAOK.

Menanggapi persaingan untuk posisi striker utama, Sarri senang dengan performa Morata dan menjamin bahwa tempat striker berkebangsaan Spanyol itu aman di skuat inti.

"Dengan gaya rambut baru ia mencetak gol dengan kepalanya," tutur Sarri, dilansir dari laman Football 365 melalui BolaSport.com.

"Morata serius, ia tak mengalami masalah. Ia tak memiliki sikap yang bermasalah di skuat, bagi saya ia melakukan latihan dengan begitu baik. Pada bulan lalu ia selalu mencetak gol," kata Sarri melanjutkan.