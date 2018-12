Bhayangkari Cantik Jadi Instruktur Senam Saat Apel di Polres Banjarbaru

Foto bareng tim senam bhayangkari polres Banjarbaru, duta three end

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Ada yang berbeda pada pelaksanaan apel di Polres Banjarbaru, Senin (3/12/2018). Selain ada pengarahan dari Kapolres Banjarbaru AKBP Kelana Jaya juga disambung dengan senam bersama.

Senam bukan sembarang senam, tapi senam three ends. Para instrukturnya yakni para ibu Bhayangkari cantik Polres Banjarbaru yang baru saja mendapat juara Lomba Senam three ends organisasi wanita se Kota Banjarbaru yang diadakan GOW Kota Banjarbaru beberapa waktu Lalu.

Seluruh jajaran Polres Banjarbaru mengikuti kegiatan senam itu dengan antusias , semangat dan ceria. Tampak Ketua Bhayangkari cabang Banjarbaru Amalia Kelana Jaya yang juga semangat ikuti tiap gerakan Instruktur.

"Bhayangkari kita juara satu set Banjarbaru untuk senam ini, membanggakan. Prestasi yang diraih berkat dukungan keluarga dan para suami juga tentunya," ucap AKBP Kelana Jaya.

Tak sekedar gerakan senam, tapi harus memberikan pesan melalui senam. Program three ends ada sebagai upaya solutif untuk mengakhiri tiga masalah yang selama ini menjadi “pekerjaan rumah bersama” yang belum terselesaikan.

Tiga masalah itu yakni mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak (end violence against women and children), mengakhiri perdagangan manusia (end human trafficking) dan mengakhiri kesenjangan ekonomi (end barriers to economic justice).

"Dan tim dari Bhayangkari Polres Banjarbaru jadi Duta three ends oleh Pemko Banjarbaru," ucap Ketua Bhayangkari cabang Banjarbaru Amalia Kelana Jaya. (banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)