Ini Prediksi Desain Toyota Avanza Baru Ala GridOto.com, Perubahannya di Bagian Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Toyota sudah mulai membuka pemesanan buat Toyota Avanza generasi terbaru bagi para konsumen yang berminat.

Dilansir dari GridOto.com, rencananya Toyota Avanza terbaru ini akan diluncurkan tahun 2019 mendatang.

Meski sudah bisa dipesan, tapi desain dari Toyota Avanza terbaru ini masih dirahasiakan dan belum ketahuan.

Mau enggak mau jadi harus menerka-nerka nih kayak apa ya desainnya?

Dari situ tim GridOto.com mencoba membuat renderan sosok Toyota Avanza terbaru.

Basisnya masih menggunakan Toyota Avanza yang beredar sekarang.

Beberapa part Toyota All New Rush nempel di Toyota Avanza renderan GridOto.com (Toyota)

Rombakan dilakukan di area fascia, dengan mengambil fascia milik saudaranya, Toyota All New Rush.

Meski begitu enggak semua bagian All New Rush diambil ya, tapi hanya pada headlamp serta grilnya saja.

Sementara bumper masih mempertahankan milik Toyota Avanza lawas, dengan sedikit ubahan di area air dam.

Selain itu buat mempermanis tampilannya, spion juga diganti dengan milik All New Rush.

Meski begitu, buat menimbulkan kesan gagah, GridOto.com memilih desain pelek menggunakan milik Toyota C-HR.

Pemilihan pelek ini juga agar Toyota Avanza baru nanti enggak terlalu terlihat All New Rush wanna be.

Gimana menurut sobat GridOto.com, tampang Toyota Avanza baru ala GridOto.com ini sudah keren belum?

Artikel ini telah tayang di GridOto.com berjudul: Sudah Bisa Dipesan, Ini Prediksi Desain Toyota Avanza Baru Ala GridOto.com