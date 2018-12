LINK Live Streaming PSSI TV Martapura FC vs Borneo FC Piala Indonesia 2018, Live Jawapos TV

Martapura FC vs Borneo FC

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Martapura FC vs Borneo FC via Jawapos TV dan PSSI TV di babak 64 besar Piala Indonesia 2018, Senin (3/12/2018) sore di Stadion Demang Lehman.

Siaran langsung dan live streaming Jawapos TV Martapura FC vs Borneo FC juga dapat diakses via live streaming PSSI TV mulai pukul 13.30 WIB atau 14.30 WITA, namun kick off pukul 14.00 WIB atau 15.00 Wita.

Link live streaming Jawapos TV dan PSSI TV dapat diakses melalui tautan yang ada di bagian akhir berita.

Tim Martapura FC yang berjuluk Laskar Sulthan Adam, akan menjamu tim asal Samarinda yakni Borneo FC.

Laga ini sendiri mempertemukan kedua tim yang berbeda kasta, karena Martapura FC berasal dari Liga 2 sementara itu Borneo FC merupakan tim Liga 1.

Bahkan Borneo FC saat ini tercatat sebagai tim tangguh di Liga 1 2018, karena bertengger di peringkat lima klasemen sementara.

Jelang laga ini, Borneo FC baru saja berlaga di markas Barito Putera di Stadion 17 Mei Banjarmasin dan takluk dengan skor 1-0.

Tentunya Borneo FC pun bisa saja ingin melampiaskan kekalahannya atas Barito, saat menghadapi Martapura FC besok sore.

Meskipun demikian, tim Martapura FC pun punya ekspektasi cukup tinggi dalam melakoni laga menjamu Borneo FC dan tentunya tak ingin menjadi pelampiasan.

Tim Martapura FC saat berujicoba dengan tim Persetala Tanahlaut. (Istimewa)

Bahkan pelatih kepala Martapura FC, Frans Sinatra Huwae mengatakan bahwa anak asuhnya cukup termotivasi jelang laga ini.