Bhayangkara FC vs PSM Makassar di Liga 1 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG Link live streaming Bhayangkara FC vs PSM Makassar via live streaming Indosiar di pekan ke-33 Liga 1 2018 pada Senin (3/12/2018).

Laga Bhayangkara FC vs PSM Makassar yang dijadwalkan disiarkan langsung atau via live streaming Indosiar mulai pukul 18.30 WIB dari di Stadion PTIK, Jakarta Selatan. Live streaming Bhayangkara FC vs PSM Makassar dapat diakses di Vidio.com.

Laga Bhayangkara FC vs PSM Makassar, Kapten PSM Makassar Wiljan Pluim menjanjikan penampilan yang spartan demi tiga poin agar kembali ke puncak klasemen Liga 1 2018.

Tiga poin adalah harga mati yang harus dicapai skuat besutan Robert Alberts agar dapat menjaga asa perburuan gelar juara Liga 1 musim ini.

Baca: Jelang Bhayangkara Vs PSM, Mantan Pemain Timnas Indonesia Rochy Putiray Sebut Tim Ini Juara Liga 1

Baca: 4 Kisi-Kisi Soal Tes SKB CPNS 2018 Dari BKN Usai Ketahui Kelulusan Dari Hasil Tes SKD

Sebab pesaing terdekat PSM Makassar, Persija Jakarta, berhasil menang atas Bali United (BU) pada pertandingan pekan ke-33 di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (2/12/2018) dengan skor 1-2.

Tambahan tiga poin membuat Macan Kemayoran menggeser PSM Makassar dari puncak klasemen.

Total poin mereka kini mencapai 59 poin.

Sementara PSM Makassar di peringkat kedua dengan 57 poin. Kemenangan Persija atas Bali United tadi malam membuat persaingan menuju garis finish kian ketat.

Wiljan Pluim cs tetap berpeluang kembali ke puncak dengan catatan mengalahkan tuan rumah Bhayangkara FC malam ini di Stadion PTIK, Jakarta Selatan.

Namun kapten tim Wiljan Pluim meminta rekan-rekan setimnya tidak terpengaruh dengan hasil pertandingan Persija.