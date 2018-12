Harga Vial Vitamin C Relatif Murah, Satu Kali Suntik Mulai Rp 10 Ribu, Ini yang Cepat Mencerahkan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menggunakan Vitamin C dengan metode injeksi atau suntik untuk memutihkan dan mencerahkan kulit makin banyak dilakukan kaum wanita di Banjarmasin.

Menurut beberapa orang yang sering lakukan hal ini, cara ini cukup efektif, relatif terjangkau dan tidak sulit dilakukan.

Menurut Maharani seorang Mahasiswa di Banjarmasin yang tak asing gunakan injeksi vitamin C, sudah ada sederet produk vial injeksi vitamin C yang pernah digunakannya di Banjarmasin.

Mulai dari Laroscorbine dengan harga Rp 15 ribu per ampul, Laroscorbine Platinum Rp 25 ribu per ampul dan White C Rp 10 ribu per ampul.

Pilihan produk itu menurut Maharani pilihan paling standar, sedangkan menurutnya produk vial vitamin C yang paling ampuh cerahkan kulitnya yaitu jenis vial kombinasi.

"Paling terlihat cepat putih biasanya pakai Tationil, per vial nya memang lebih mahal dan satu kali suntik itu hitung-hitungannya Rp 50 ribu per ampul. Ada lagi yang lebih mahal ratusan ribu," kata Maharani.

Selain harganya yang relatif terjangkau, Maharani mengaku cukup mudah dapatkan vial vitamin C untuk keperluan injeksi pada kulitnya.

Menurutnya di berbagai apotek di Banjarmasin, vial vitamin C memang dijual bebas dan mudah didapatkan tanpa perlukan resep dokter. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)