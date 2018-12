Hasil PSS Sleman vs Semen Padang di Final Liga 2 2018 : Skor Babak Pertama 2-0, Gol El Loco

PSS Sleman vs Semen Padang di Final Liga 2 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil PSS Sleman vs Semen Padang di Final Liga 2 2018 pada babak pertama adalah 2-0.

PSS Sleman unggul berkat gol yang dicetak Cristian El Loco Gonzales (18') dan Rifal Lastori (26').

PSS Sleman vs Semen Padang tidak disiarkan langsung TV One namun disiarkan langsung usee TV mulai pukul 18.30 Wib. Diumumkan di akun instagram Liga2Match, Live streaming PSS Sleman vs Semen Padang juga dapat diakses di akun youtube Liga 2 Match.

Meski kedua tim sudah dipastikan lolos ke Liga 1 musim depan, tetapi pertandingan akan berjalan seru.

Laga PSS vs Semen Padang yang dihelat di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor berlangsung sengit. Kedua tim saling jual beli serangan sejak menit-menit awal babak pertama.

Namun, PSS Sleman berhasil unggul lebih dulu pada menit 17. Memanfaatkan umpan lambung dari sisi kiri pertahanan Semen Padang, Cristian Gonzales berhasil menyundul bola ke arah gawang.

Penjaga gawang Semen Padang, Rendi Oscario, tidak mampu menggapai bola yang meluncur ke sudut kiri gawang Semen Padang. Tertinggal 0-1, Semen Padang berupaya menyamakan kedudukan.

Namun, PSS Sleman berhasil menggandakan kedudukan pada menit 25. Rifal Lastori mencatatkan namanya di papan skor usai

berhasil menyambar bola rebound hasil tepisan kiper Semen Padang, Rendi Oscario.

Upaya-upaya Semen Padang untuk mencetak gol tidak membuahkan hasil di babak pertama. Skor 2-0 bertahan hingga akhir babak pertama.

Susunan Pemain PSS Sleman vs Semen Padang :

PSS Sleman: Ega Rizky;Bagus Nirwanto, Gufron, Ikhwan, Aditya Putra Dewa; Dave Mustaine, Amarzukih, Ikhsan Maulana; Rifal Lastori, Cristian Gonzales, Rangga Muslim

Pelatih: Seto Nurdiantoro

Semen Padang: Rendi Oscario; Novrianto, Wahyu Trisnajaya, Hengki Ardiles, Leo Guntara; Fridolin Yoku, Rudi, Manda Cingi; Afriansyah, Irsyad Maulana, Risky Novriansah

Pelatih: Syafrianto Rusli

(banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)