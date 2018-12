Jadwal Liga Champions Matchday 6 - Valencia vs Man United, Barcelona vs Tottenham & Inter vs PSV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions matchday 6 akan menentukan bagi sejumlah tim untuk lolos ke fase berikutnya. Liga Champion matchday 6 mulai berlangsung Rabu (12/12/2018).

Sejumlah laga menarik tersaji yang sebagian disiarkan langsung dan live streaming RCTI. Pada matchday 6 Liga Champions, 4 tim masih merebutkan tiket lolos ke babak 16 besar yang tersisa.

Laga menarik seperti Valencia vs Manchester United, Barcelona vs Tottenham Hotspur, Inter Milan vs PSV hingga Liverpool vs Napoli.

Seperti raksasa Italia Inter Milan dan raksasa Inggris Liverpool yang masih harus menentukan nasib mereka di Liga Champions pada matchday 6.

Inter Milan dan Tottenham Hotspurs dalam posisi yang terjepit di Group B.

Mereka memiliki poin yang sama dengan Tottenham Hotspur.

Laga terakhir melawan PSV Eindhoven jadi penentuan.

Sementara Tottenham Hotspurs yang juga peluang melawan Barcelona yang sudah pasti lolos ke babak 16 besar.

Begitu juga dengan Liverpool yang cuma punya 6 poin memiliki peluang melaju ke babak 16 besar yang cukup tipis dan ditentukan pada matchday keenam Grup C.

Grup C adalah grup yang paling ketat.