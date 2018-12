Link Live Streaming Kalteng Putra vs Persita via Live Streaming TV One, Demi Promosi Liga 1

Persita Tangerang vs Kalteng Putra di Liga 2 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung dan live streaming TV One hari ini Selasa (4/12/2018) menyajikan pertandingan perebutan juara 3 Liga 2 2018 antara Kalteng Putra vs Persita Tangerang.

Live streaming Kalteng Putra vs Persita Tangerang dalam perebutan juara 3 Liga 2 2018 via live streaming TV One mulai pukul 15.30 WIB.

Laga Kalteng Putra vs Persita Tangerang bukan sekedar adu gengsi, tapi untuk memperutkan satu tiket promosi Liga 1 yang masih tersisa.

Diprediksi Kalteng Putra vs Persita Tangerang lebih ketat dibandingkan laga final, mengingat di laga ini kedua tim harus saling 'bunuh' untuk bisa naik kasta ke Liga 1 musim depan.

Pelatih Persita, Wiganda Saputra, mengatakan kalau pihaknya belum tahu bagaimana kekuatan dan cara bermain Kalteng Putra secara detail.

Oleh karena itu tim analisis telah mengumpulkan rekaman pertandingan dari Kalteng Putra.

"Sejauh ini kami belum pernah bertemu Kalteng Putra. Baru nanti di perebutan peringkat ketiga. Jadi kami buta kekuatan lawan, hanya tahu lewat YouTube," kata Wiganda Saputra dilansir Bpost Online dari laman resmi Liga 2 2018.

"Menurut saya tim yang akan menang nanti adalah mereka yang lebih siap. Sebab, sepak bola bukan matematika," Wiganda Saputra, menambahkan.

Sementara pelatih Kalteng Putra, Kas Hartadi, setuju dengan pendapat pelatih lawan.

Tim pemenang adalah mereka yang lebih siap, baik dari segi mental maupun taktik dan strategi.