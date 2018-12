LINK Live Streaming TVOne Persita vs Kalteng Putra di Liga 2 2018 - Live Streaming TV One Sore Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tonton siaran langsung dan Live Streaming TVOne Persita Tangerang vs Kalteng Putra pada Perebutan peringkat ketiga Liga 2 2018.

Siaran langsung dan live streaming TV One Persita Tangerang vs Kalteng Putra disiarkan dari Stadion Pakansari, Cibinong, Selasa (4/12/2018) pukul 15.30 WIB. Juga dapat diakses via live streaming UseeTV.

Link live streaming TVOne Kalteng Putra vs Persita di perebutan peringkat 3 Liga 2 2018 ada di bagian berita ini.

Duel penentuan siapa yang akan lolos ke Liga 1 musim depan akan mempertemukan antara Persita Tangerang menghadapi Kalteng Putra.

Kedua tim akan memperebutkan peringkat ketiga Liga 2 2018.

Kedua tim sama-sama berambisi untuk bisa menang dan lolos ke Liga 1 musim depan.

Persita Tangerang dalam kondisi siap tempur jelang pertandingan penting menghadapi Kalteng Putra.

Persita masih belum akan diperkuat oleh Ledi Utomo yang mengalami cedera.

