Link Live Streaming Watford vs Man City via Siaran Langsung BeIN Sport 1 di Liga Inggris Pekan 15

Jadwal Liga Inggris Pekan 15 Watford vs Manchester City Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung RCTI Watford vs Manchester City (Man City) di Liga Inggris pekan 15 pada Rabu (5/12/2018) pukul 03.00 Wib.

Live streaming Watford vs Manchester City disiarkan langsung (live) beIN Sports 1. Live Streaming Watford vs Manchester City juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier.

Untuk live streaming Watford vs Manchester City melalui vidio.com premier, penonton berkesempatan menonton secara gratis selama 14 hari atau berlangganan dengan biaya Rp 50 ribu per bulan.

Link live streaming Watford vs Manchester City dapat diakses melalui tautan berikut :

LINK 1

LINK 2

Live streaming Watford vs Manchester City juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Pimpinan klasemen sementara Manchester City akan bertandang ke markas Watford.

Laga Watford vs Manchester City tentu saja akan dimaksimalkan oleh Man City.

Dilansir dari TribunPekanbaru.com, perolehan poin Man City sejauh ini memang cukup baik berkat hasil positif yang diraih.