Live RCTI! Live Streaming Watford vs Man City Liga Inggris Pekan 15 Bisa Ditonton Pakai Cara ini

Jadwal Liga Inggris Pekan 15 Watford vs Manchester City Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung RCTI Watford vs Manchester City (Man City) di Liga Inggris pekan 15 dini hari ini, Rabu (5/12/2018) pukul 03.00 Wib.

Laga Watford vs Manchester City disiarkan langsung (live) RCTI dan beIN Sport 1. Live Streaming Watford vs Manchester City juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Watford vs Manchester City juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Pimpinan klasemen sementara Manchester City akan bertandang ke markas Watford.

Laga Watford vs Manchester City tentu saja akan dimaksimalkan oleh Man City.

Dilansir dari TribunPekanbaru.com, perolehan poin Man City sejauh ini memang cukup baik berkat hasil positif yang diraih.

Anak asuh Pep Guardiola tentu saja tidak ingin momentum kebangkitan tersebut memudar.

Setiap pertandingan ibarat final yang harus dimenangi.

Semangat itulah yang menjadikan Man City tampil solid dan konsisten.

Buah dari semangat tersebut memberikan Man City pucuk klasemen.