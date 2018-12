Pernikahan Mewah Crazy Rich Surabaya Sampai Buat Calum Scott Terpukau, Ini Katanya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pernikahan pasangan Crazy Rich Srabaya Jusup Maruta Cayadi dan Clarissa Wang ternyata tak hanya menghadirkan band internasional Michael Learns To Rock (MLTR).

Calum Scott jadi salah satu penyanyi internasional yang menghibur di acara pernikahan Crazy Rich Surabaya, pasangan Jusup Maruta Cayadi dan Clarissa Wang.

Calum Scott bahkan terpesona dengan pernikahan Crazy Rich Surabaya.

Bagaimana tidak?

Penyanyi asal Inggris Calum Scott, misalnya.

Ia dipercaya menjadi satu di antara pengisi acara di pernikahan Crazy Rich Surabaya yang digelar di The Mulia Resort, Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (1/12/2018).

Penampilannya pun memukau para tamu yang hadir.

Calum Scott nyanyi di acara pernikahan Crazy Rich Surabaya jusup-Clarissa (Instagram @jusupcalrissawed)

Beberapa lagu ia bawakan malam itu seperti You're the Reason dan Dancing On My Own.

Mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan kemeja putih dan dasi merah maroon, Calum Scott bernyanyi di hadapan ratusan tamu.

Terpukau dengan mewahnya pernikahan Jusup dan Clarissa, Calum Scott bahkan menyebut pernikahan mereka layaknya di negeri dongeng.