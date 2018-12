BI Kalsel Gelar Pertemuan Tahunan 2018 Angkat Tema Sinergi Untuk Ketahanan dan Pertumbuhan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel (KPw BI Kalsel) Gelar Pertemuan Tahunan BI 2018 di Aula Gedung KPw BI Kalsel, Rabu (5/12/2018).

Mengangkat tema Sinergi Untuk Ketahanan dan Pertumbuhan, berbagai pencapaian kinerja berbagai sektor ekonomi di Kalsel dibahas dalam pertemuan ini.

Dimana ditengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja ekonomi Indonesia secara umum dan Kalsel khususnya masih dapat dikatakan cukup baik.

Kepala KPw BI Kalsel, Herawanto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Kalsel berpeluang sedikit meningkat pada 2018 di kisaran 5,1 hingga 5,5 persen.

Selain itu, inflasi pada tahun 2018 juga masih terjaga dan diprakirakan masih dalam rentang sasaran, yakni 3,75 ± 1persen.

"Kita masih on the right track menuju sasaran target inflasi nasional 3,75 ± 1 persen," kata Herawanto.

Pertemuan dihadiri ratusan undangan dari stakeholder perekonomian Kalsel termasuk perwakilan para instansi dan lembaga di Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kalsel, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, pengusaha dan yang lainnya.

Pemimpin Umum Banjarmasin Post Group, H G (P) Rusdi Effendi AR juga turut hadir diundang dalam pertemuan tahunan ini.

Pemerintah Provinsi Kalsel diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Burhanuddin hadir mewakili Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor.

Burhanuddin dalam hal ini menyampaikan apreasiasi terhadap KPw BI Kalsel yang menjadi mitra dan pemberian masukan dalam penentuan arah kebijakan Pemerintah Kalsel. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)