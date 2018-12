Jadwal Penentuan Juara Liga 1, PSM Makassar Vs PSMS Medan dan Persija Vs Mitra Kukar Liga 1 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung pekan ke-34 Liga 1 2018, PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator Liga 1 Indonesia 2018 memutuskan akan menggelar secara bersamaan partai penentuan juara Liga 1, Persija vs Mitra Kukar dan PSM Makassar vs PSMS Medan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari manajemen PSM Makassar, Rabu (5/12/2018), PSM Makassar vs PSMS Medan digelar Minggu (9/12/2018) Pukul 15.30 WIB. Berbarengan Persija vs Mitra Kukar.

Selain PSM Makassar vs PSMS Medan, empat laga lainnya juga bakal digelar secara bersamaan.

Berikut Jadwal Lengkapnya:

Sabtu (8/12/2018) Pukul 15.30 WIB

Bhayangkara FC vs Bali United

Persib Bandung vs Barito Putra

Sabtu (8/12/2018) Pukul 18.30 WIB

Persebaya vs PSIS Semarang

Madura vs Persela Lamongan

Minggu (9/12/2018) Pukul 15.30 WIB

Borneo FC vs PS Tira

Persipura vs Perseru Serui

Arema FC vs Sriwijaya FC

Persija vs Mitra Kukar

PSM Makassar vs PSMS Medan

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Jadwal Pekan ke-34 Liga 1 2018: Lima Partai Krusial Digelar Bersamaan