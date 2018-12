Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2018 Pekan 34, PSM vs PSMS, Persija vs Mitra Kukar Live Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga 1 2018 pekan 34 atau laga terakhir dengan sejumlah laga penentu juara dan degradasi seperti Persija Jakarta vs Mitra Kukar dan PSM Makassar vs PSMS Medan sudah dirilis.

Sesuai yang diberitakan sebelumnya, jadwal siaran langsung Liga 1 2018 pekan 34 akan digelar serentak, khususnya pada laga-laga penentuan juara dan degradasi yang dimulai Sabtu (8/12/0218) - Minggu (9/12/2018).

Pada hari Sabtu (8/12/2018) 4 laga digelar, 3 diantaranya digelar serentak. Laga-laga yang terbilang laga 'santai' karena laga-laga tersebut tidak begitu mempengaruhi masing-masing klub di papan klasemen.

Ada laga Persebaya vs PSIS Semarang yang digelar pukul 15.30 WIB, sedanhkan laga Persib Bandung vs Barito Putra, Madura FC vs Persela Lamongan dan Bhayangkara FC vs Bali United yang semuanya digelar serentak pukul 18.30 WIB.

Laga-laga penentuan akan digelar serentak Minggu (8/12/2018) mulai pukul 15.30 WIB.

Laga Persija Jakarta vs Mitra Kukar disiarkan langsung oleh Indosiar.

Kemudian laga PSM Makassar vs PSMS Medan disiarkan langsung O Channel.

Laga Borneo FC vs PS Tira disiarkan langsung TV One.

Kemudian laga Persipura Jayapura vs Perseru Serui disiarkan langsung lewat live streaming vidio.com.

Dan terakhir laga Arema FC vs Sriwijaya FC disiarkan langsung lewat live streaming vidio.com.