KPUD: Validasi Pemilih di Pelosok Kabupaten Banjar Aman

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Seperti di daeah lain, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Banjar saat ini juga masih sibuk menyempurnakan data pemilih. Sebagian besar data telah masuk, termasuk di wilayah pelosok atau pedalaman Banjar.

Bahkan di wilayah pedalaman dinyatakan telah aman. "Kalau untuk wilayah pelosok justru lebih aman atau lebih mudah penyempurnaan datanya. Beda dengan di wilayah kota yang sangat dinamis pergerakan penduduknya," ucap Komisioner KPUD Banjar M Zain, Rabu (5/12).

Zain yang membidangi Divisi Penyelenggaraan Pemilu ini menuturkan penyempurnaan Data Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) saat ini masih berlangsung. Sesuai tahapan yang telah tersusun, penyempurnaan data pemilih berakhir pada 8 Desember.

"Artinya masih ada tiga hari lagi kesempatan bagi warga yang belum terdaftar untuk lapor agar bisa masuk dalam daftar pemilih tetap. Kalau lapornya setelah tanggal 8 Desember sudah tidak bisa lagi," tandasnya didampingi komisioner KPUD Banjar lainnya, Abdul Muthalib.

Karena itu pihaknya kembali mengimbau warga yang merasa belum masuk dalam daftar pemilih agak proaktif lapor kepada petugas KPUD Banjar. Di tiap desa ada Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang menghimpun data pemilih dibantu kepala desa.

Dikatakannya, suara masyarakat sangat berharga dalam menentukan pemimpin di negeri ini termasuk memilih para wakil rakyat baik di tingkat kabupaten/kota hingga di parlemen pusat, termasuk anggota Dewan Perwakilan Daerah. Karenanya, warga yang belum terdaftar diharapkan segera lapor kepada petugas sebelum beakhirnya tahapan DPTHP.

Labih lanjut Zain menuturkan penyempurnaan data pemilih telah hampir selesai. "Sebagian besar kecamatan, datanya sudah masuk. Kalau tak keliru saat ini cuma sekitar dua atau tiga kecamatan saja yang belum masuk. Namun sebentar lagi juga sudah bakal masuk," sebutnya.

Penyempurnaan data pemilih di pedalaman diakuinya memang lebih mudah karena di wilayah terpencil ketika ada penduduk baru langsung dikenali oleh warga setempat. Kondisi jauh berbeda terjadi di wilayah kota yang sangat tinggi mobilitas penduduknya seperti di wilayah Sekumpul yang sangat padat dan dinamis.

Tahapan tersebut penting dilakukan karena memang sebagian data pemilih ada yang terdat secara ganda akibat kekeliruan input data seperti ketidaksesuaian by name by address pada Nomor Induk Kependudukan. "Beda satu huruf saja meski orangnya sama, maka bisa terdata menjadia dua pemilih karena komputer akan membacanya sebagai orang lain," bebernya.

Selain itu ada hampir tiap hari ada sebagian warga yang usianya genap 17 tahun, yang artinya secara hukum telah memiliki hak pilih. "Nah, hal-hal seperti inilah yang didata kembali dalam penyempurnaan data pemilih tersebut. Sesuai ketentuan warga negara yang memiliki hak pilih yakni mereka yang lahir tanggal 17 April 2002 ke bawah," sebut Zain.

Data pemilih di Kabupaten Banjar tercatat sebanyak 417 ribu lebih. Jumlah ini kemungkinan bisa bertambah atau sebaliknya menyusut pasca tahapan penyempurnaan data pemilih. Pasalnya, selain ada penambahan dari warga yang usianya genap 17 tahun, juga ada penyusutan dari beberapa pemilih yang terdaftar secara ganda.

Bagaimana dengan tahapan kampanye? "Telah berjalan sejak beberapa bulan lalu dan alhamdulillah di Kabupaten Banjar sejauh ini terlaksana secara lancar. Sejauh ini tak ada maslah yang muncul," tandas Komisioner KPUD Banjar Divisi SDM dan Sosialisasi, Abdul Muthalib.

Kalangan warga di Kabupaten Banjar berharap penyempurnaan data pemilih tersebut tertangani secara maksimal sehingga semua warga yang memiliki hak pilih benar-benar telah masuk dalam daftar pemilih. "Sebaliknya yang mungkin terdata secara ganda, semoga benar-benar telah di-clear-kan datanya," harap Hamdi, warga Martapura Kota.

Karyawan swasta ini mengatakan hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah penggencaran sosialisasi pengunaan hak pilih. "Aspek ini juga sangat penting. Soalnya kan bikin sedih ketika partisipasi pemilih pada pemilu rendah. Motivasi tentang pentingnya penggunaan suara harus terus digencarkan," tandasnya. (banjarmasinpost.co.id/roy)