Laga Final Liga 1 2018, Persija Jual Tiket 77 Ribu Lembar, Ini Cara The Jak Mania Mendapatkannya

The Jak Mania, Pendukung Persija Jakarta, berdemo di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2015).

BANJARMASINPOST.CO.ID - COO Persija Jakarta, M Rafil Perdana memberikan dua cara kepada The Jak Mania untuk mendapatkan tiket pertandingan terakhir Ismed Sofyan dkk melawan Mitra Kukar pada pekan ke-34 Liga 1 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (9/12/2018).

Cara pertama, The Jak Mania bisa membeli tiket laga pekan pamungkas Liga 1 2018 antara Persija kontra Mitra Kukar lewat pembelian online.

Sedangkan cara kedua, pendukung Persija itu bisa mendapatkan tiket melalui Kordinator Wilayah (Korwil) The Jak Mania.

Tentu saja, pembelian tiket lewat Korwil The Jak Mania harus memiliki kartu anggota.

Rencanannya manajemen Persija akan menjual tiket sebanyak 77 ribu lembar ke The Jak Mania.

Jumlah itu sesuai dengan kapasitas SUGBK.

"Tiket akan kami sesuaikan dengan kapasitas maksimal SUGBK," kata M Rafil Perdana di Kantor Persija, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).

"Kami akan distribusikan dengan dua cara, pertama lewat PP The Jak Mania, dan online, tidak ada tiket on the spot."

Lebih lanjut, M Rafil Perdana meminta kepada The Jak Mania untuk bersama-sama menjaga SUGBK saat Persija bertanding.

Ia tidak mau ada kejadian yang bisa merugikan Persija untuk ke depan.

Apalagi, peluang Persija untuk meraih gelar juara Liga 1 2018 terbuka lebar.

Hal itu dikarenakan tim asuhan Stefano Cugurra tersebut saat ini duduk di posisi pertama dengan mengemas 59 poin dan meninggalkan satu angka kepada PSM Makassar di peringkat kedua.

Tentu saja gelar juara Liga 1 2018 bisa didapatkan pasukan Ibu Kota, andai, Persija bisa mampu mendapatkan kemenangan melawan Mitra Kukar akhir pekan ini.

"Diharapkan, The Jak Mania dapat menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan SUGBK," kata M Rafil Perdana.

