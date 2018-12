Link Live Streaming Burnley vs Liverpool Liga Inggris 2018 Bisa Pakai Cara Ini, Live beIN Sports 2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming beIN Sports 2 Burnley vs Liverpool di Liga Inggris pekan 15 malam ini, Kamis (6/12/2018) pukul 02.45 WIB.

Live streaming Burnley vs Liverpool disiarkan langsung (live) beIN Sports 2. Live Streaming Burnley vs Liverpool juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier.

Untuk live streaming Burnley vs Liverpool melalui vidio.com premier, penonton berkesempatan menonton secara gratis selama 14 hari atau berlangganan dengan biaya Rp 50 ribu per bulan.

Live streaming Burnley vs Liverpool juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports. (Link live streaming Burnley vs Liverpool ada di akhir berita)

Dilansir dari bolanews.bolasport.com melalui TribunManado.id, Burnley yang akan tampil sebagai tuan rumah pada pertandingan kali ini nampaknya sedang dalam kondisi yang sangat terpuruk.

Dimana pada laga terakhirnya Burnley harus kembali menelan hasil yang cukup mengecewakan setelah kembali takluk atas Crystal Palace dengan skor 2–0.

Kekalahan tersebut kembali menambah rentetan hasil buruk yang sudah diraih oleh Burnley sehingga saat ini Burnley harus berkutat di papan bawah klasemen dengan menempati posisi 19 memperoleh 9 poin saja.

Di kesempatan kali ini akan bermain di kandang sendiri Burnley harus dapat memanfaatkan peluang untuk dapat meraih hasil yang lebih maksimal.

Burnley juga akan diuntungkan dengan adanya dukungan penuh dari supporternya sehingga para pemain dapat dipastikan akan tampil lebih percaya diri.

Para pemain juga harus dapat bermain dengan konsisten jika ingin meraih kemenangan di laga ini mengingat lawan kali ini merupakan tim yang cukup tangguh dan sulit untuk dikalahkan.