Link Live Streaming Manchester United vs Arsenal Liga Inggris 2018 Bisa Pakai Cara Ini, Live RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming beIN Sports 1 Manchester United vs Arsenal di Liga Inggris pekan 15, Kamis (6/12/2018) pukul 02.30 WIB.

Live streaming Manchester United vs Arsenal disiarkan langsung (live) RCTI dan beIN Sports 1. Live Streaming Manchester United vs Arsenal juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier.

Untuk live streaming Manchester United vs Arsenal melalui vidio.com premier, penonton berkesempatan menonton secara gratis selama 14 hari atau berlangganan dengan biaya Rp 50 ribu per bulan.

Live streaming Manchester United vs Arsenal juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports. (Link live streaming Manchester United vs Arsenal ada di akhir berita).

Baca: Jadwal Liga Inggris Pekan 15, Rabu & Kamis (5-6/12) - Manchester United vs Arsenal Live RCTI

Baca: Link Live Streaming Burnley vs Liverpool Liga Inggris 2018 Bisa Pakai Cara Ini, Live beIN Sports 2

Baca: Hasil Akhir Thailand vs Malaysia Leg 2 Semifinal Piala AFF 2018, Skor Akhir 2-2, Malaysia ke Final!

Baca: Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2018 Pekan 34, PSM vs PSMS, Persija vs Mitra Kukar Live Indosiar

Jelang laga Man United vs Arsenal, Marouane Fellaini punya kenangan manis saat membantu Manchester United mengalahkan Arsenal dengan skor 2-1 pada April 2018 lalu.

Dalam laga Liga Inggris musim lalu tersebut, sundulan Marouane Fellaini pada injury time memenangkan Manchester United.

Pertandingan itu serasa menjadi duel paripurna di Old Trafford yang menyesakkan bagi musim terakhir Arsene Wenger membesut Arsenal.

Pemain yang baru saja memangkas rambut kribonya ini pun berharap ia akan kembali mengulang kisah manisnya, seperti saat membantu Man United mengalahkan Arsenal semusim silam.

"Kedua tim sama-sama menuntut menang," ujar Marouane Fellaini, dikutip dari laman resmi klub melalui BolaSport.com.

"Musim lalu merupakan kemenangan apik. Saya pikir laga nanti akan menjadi pertandingan bagus lain di Old Trafford menghadapi lawan hebat yang sulit. Jadi saya tak sabar menantikan laga," tuturnya.