Kemenag Kabupaten Banjar Besok Undang Guru Honor Sertifikasi Jelaskan Kenapa 8 Bulan Belum Cair Gaji

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA -- Kementerian Agama Kantor Kabupaten Banjar mengundang para guru honor di madrasah yang sudah sertifikasi, Jumat (7/12/2018). Tujuannya untuk menjelaskan penyebab tunjangan sertifikasi mereka belum bisa dicairkan hingga delapan bulan lamanya.

Kepala Kemenag Kabupaten Banjar, H Izzudin mengatakan, melalui Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, H Saman Hudi akan menjelaskan kepada para guru honor yang sudah sertifikasi di madrasah-madrasah yang ada di Kabupaten Banjar. Dirinya membantah jika belum dana tunjangan sertfifikasi untuk guru honor karena didepositokan.

"Masya Allah, didepositokan dari mana," katanya, Kamis (6/12).

Kembali dirinya menegaskan, oleh sebab itulah pihaknya akan mengundang guru honor yang sertifikasi menjelaskan tunjangan yang belum bisa dicairkan. Secara singkat dia menjelaskan, ada sekitar 207 guru gonor sertifikasi yang diusulkan, ternyata DIPA yang turun hanya mampu membayar 79 guru honor sertifikasi.

"Makanya nanti kami jelaskan, intinya dananya tidak cukup dibagi dan hanya mampu membayarkan untuk 79 orang saja," pungkasnya.

Kepala Seksi Pendidikan Mandrasah Kemenag Kabupaten Banjar, H Saman Hudi di kantornya untuk dikonfirmasi menolak ditemui. Melalui petugas satpam menyampaikan bahkan pejabat yang bersangkutan sedang rapat dengan stafnya.

Namun begitu jam istirahat kantor, H Saman Hudi memilih meninggalkan kantor.

“Bapaknya sudah keluar istirahat,” ucap satpam di Kemenag Kantor Kabupaten Banjar Jalan Sekumpul Martapura.

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Kalsel, Fajriannor Subhi mengatakan, permasalahan guru honor yang tidak dibayarkan selama enam bulan dikarenakan anggaran tunjangan sertifikasi guru non PNS ada pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar. Tunjangan sertifikasi guru non PNS atau non Inpassing bulan Juli sampai dengan Desember belum dibayarkan karena anggaran sudah tidak tersedia lagi atau habis.

"Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar lewat Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Kalsel sudah mengusulkan Revisi Anggaran ke Biro Perencanaan untuk penambahan Alokasi APBN-P Tahun 2018. Untuk tunjangan profesi guru baik non PNS ataupun PNS kalau tidak terbayarkan pada tahun berjalan dapat dibayarkan pada tahun berikutnya dan dinaggap hutang," katanya, Kamis (6/12)

Dia mengharapkan, semoga proses revisi untuk APBNP Tahun Anggaran 2018 selesai dalam waktu dekat untuk secepatnya proses pencairan. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)