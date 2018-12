SESAAT LAGI! Live Streaming Vietnam vs Filipina Leg 2 Semifinal Piala AFF 2018, Live Fox Sports

Jadwal Live FoxSports Vietnam vs Filipina Leg 2 Semifinal Piala AFF 2018.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat lagi, live streaming Timnas Vietnam vs Filipina di leg 2 Semifinal Piala AFF 2018 malam ini di Stadium My Dinh National Hanoi, Vietnam.

Pertandingan Timnas Vietnam vs Filipina tak disiarkan dan live streaming RCTI, tapi laga Vietnam vs Filipina disiarkan langsung Inews TV dan dapat diakses via streaming Fox Sports dan TV2.

(Link Live straming Vietnam vs Filipina di leg 2 Semifinal Piala AFF 2018 ada di akhir berita)

Laga Vietnam Vs Filipina menjadi peluang terakhir bagi pasukan Sven-Goran Eriksson untuk berkesempatan melaju di final Piala AFF 2018.

Diketahui sebelumnya jika Filipina kalah saat menjamu Vietnam di kandangnya sendiri.

Bahkan, dua gol mampu dicetak skuat Vietnam di kandang Filipina.

Hal itu tentu saja bakal berat untuk Filipina jelang laga Vietnam Vs Filipina.

Jika Filipina ingin lolos setidaknya mereka harus mampu mencetak 3 gol untuk memenangi pertandingan.

Sebab sebelumnya vietnam sudah memiliki modal bagus ketika bertandang di Filipina.

Hampir sulit jika Filipina mampu cetak 3 gol tanpa balas melawan Vietnam.