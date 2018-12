Cara Menonton Live Streaming Juventus vs Inter Milan Liga Italia Pekan 14 Bagi Pengguna Telkomsel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia Pekan 14 yang dimulai malam ini akan dipanaskan pertandingan Juventus vs Inter Milan.

Pertandingan Juventus vs Inter Milan dijadwalkan disiarkan langsung Bein Sports 1 dan Bein Sports Connect Sabtu (8/12/2018) dinihari mulai pukul 02.30 WIB. Live Streaming Juventus vs Inter Milan juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Juga vs Inter Milan juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Hingga pekan 13, Juventus masih terlalu superior di Liga Italia.

Belum menyentuh kekalahan di musim ini, Juventus masih nyaman di puncak klasemen Liga Italia dengan 37 poin.

Di posisi 2 ada Napoli dengan koleksi 29 poin.

Inter Milan ada di posisi 3 dengan 28 poin malam ini mencoba menantang Juventus.

Dikutip Bpost Online dari Bolasport, Pada laga yang rencananya akan dihelat di Juventus Stadium tersebut, tuan rumah bisa turun dengan kekuatan penuh.

Emre Can, Sami Khedira, dan Alex Sandro sudah kembali berlatih.

Meski kemungkinan tak akan turun sebagai starter, ketiganya dikabarkan sudah bisa masuk tim cadangan.