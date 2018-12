Fakta-fakta Kondisi Istri Zumi Zola yang Terungkap Sebelum dan Sesudah Sidang Vonis 6 Tahun

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pasca sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/12/2018), fakta kondisi istri Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola, Sherrin Tharia menjadi sorotan.

Kondisi Sherrin Tharia kabarnya berubah drastis setelah operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) beberapa bulan lalu. Bahkan kini Sherrin sampai jualan jilbab.

Kehidupan istri Zumi Zola, Sherrin Tharia tak seperti dulu saat Zumi Zola masih menjabat Gubernur Jambi, dia menjadi first lady di provinsi itu.

Bahkan postingan terakhir Sherrin Tharia, istri Zumi Zola di Instagramnya, kenang ayah mertua dan kini jualan jilbab.

Nama Sherrin Tharia juga menjadi sorotan karena kasus korupsi yang menjerat suaminya, Zumi Zola.

Disampaikan oleh Zumi Zola pada sidang pembacaan pledoi beberapa waktu silam, terungkap bahwa Sherrin Tharia saat ini berjualan hijab.

Dari postingan terakhir Instagram Sherrin Tharia, ibu dua anak itu nampak mengenang momen kebersamaannya dengan ayah mertuanya, Zulkifli Nurdin.

“Grief opens a place that we never knew could hurt so profoundly but it also opens this same place to a love we never imagined possible,” tulisnya pada Jum’at (30/11/2018).

Yang jika dalam Bahasa Indonesia berarti: “Kesedihan membuka tempat yang tidak pernah kita ketahui bisa sangat menyakitkan tetapi juga membuka tempat yang sama untuk cinta yang tidak pernah kita bayangkan.”

Zumi Zola dan sang istri (TRIBUNNEWS.com)

Postingan Sherrin Tharia tersebut disukai lebih dari 8 ribu pengguna Instagram. Sayangnya tak ada yang bisa berkomentar di postingan Instagramnya lantaran ia mengunci kolom komentarnya.