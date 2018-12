Jadwal Juventus vs Inter Milan Liga Italia 2018, Pelatih Juventus Lebih Pentingkan Liga Champion

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertandingan Juventus vs Inter Milan Liga Italia 2018 pekan ke-15 Liga Italia, Sabtu (8/12/2018) mulai pukul 02.30 dini hari WIB.

Bagi pelatih Massimiliano Allegri, pertandingan antara Juventus vs Inter Milan Liga Italia bertajuk Derbi d'Italia itu disebut-sebut bakal menarik animo publik sepak bola dunia.

Namun, pelatih Massimiliano Allegri tidak beranggapan demikian. Ia justru menganggap pertandingan Liga Champions 2018 melawan wakil Swiss, Young Boys, pada Rabu (12/12/2018) jauh lebih penting.

"Bagi kami, pertandingan pada hari Rabu jauh lebih penting sebab kami bermain untuk memperebutkan posisi pertama di Grup H Liga Champions," tutur Massimiliano Allegri, dilansir BolaSport.com dari laman Four Four Two.

"Sementara melawan Inter pada esok hari hanyalah satu pertandingan," katanya.

Apa yang dikatakan Allegri merujuk pada situasi timnya saat ini di Grup H Liga Champions.

Meski Bianconeri memimpin dengan 12 poin dan sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar, mereka terancam mengakhiri fase grup dengan duduk di peringkat dua.

Para pemain Juventus merayakan gol yang dicetak oleh Mario Mandzukic dalam laga Grup H Liga Champions melawan Valencia di Stadion Allianz, Turin, Italia pada 27 November 2018. (TWITTER.COM/JUVENTUSFCEN)

Pasalnya, Manchester United menguntit di bawah mereka dengan mengemas 10 poin.

Artinya, jika Juve gagal menang melawan Young Boys dan pada waktu yang sama Man United berhasil mengalahkan Valencia, status juara Grup H bakal lepas dari genggaman.

Artikel ini telah tayang di Bolasport.com dengan judul Juventus Vs Inter Milan - Massimiliano Allegri Sebut Laga Ini Tidak Begitu Penting