Jadwal Siaran Langsung Liga Italia Pekan 14 Malam ini, Juventus vs Inter Milan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia Pekan 14 yang dimulai malam ini akan dipanaskan pertandingan Juventus vs Inter Milan.

Pertandingan Juventus vs Inter Milan dijadwalkan disiarkan langsung Bein Sports 1 Sabtu (8/12/2018) dinihari mulai pukul 02.30 WIB.

Hingga pekan 13, Juventus masih terlalu superior di Liga Italia. Belum menyentuh kekalahan di musim ini, Juventus masih nyaman di puncak klasemen Liga Italia dengan 37 poin.

Di posisi 2 ada Napoli dengan koleksi 29 poin.

Inter Milan ada di posisi 3 dengan 28 poin.

Bertamu ke markas Juventus, jelas bukan perkara mudah buat Mauro Icardi dan teman-teman.

Di tempat lain Napoli akan menjamu Frosinone Sabtu (8/12/2018).

Napoli tentu bertekad menang untuk menjaga jarak dengan Juventus.

Di pekan 14 juga ada pertanyaan Lazio vs Sampdoria dan akan ditutup laga AC Milan vs Torino.

Berikut jadwal Liga Italia pekan 14 :

* Sabtu, 8 Desember 2018

02.30 WIB - Juventus vs Inter Milan - beIN Sports 1

21.00 WIB - Napoli vs Frosinone

* Minggu, 9 Desember 2018

00.00 WIB - Cagliari vs AS Roma - beIN Sports 3

02.30 WIB - Lazio vs Sampdoria - beIN Sports 3

18.30 WIB - Sassuolo vs Fiorentina - beIN Sports 3

21.00 WIB - AC Parma vs Chievo - beIN Sports 3

21.00 WIB - Empoli vs Bologna

21.00 WIB - Udinese vs Atalanta - beIN Sports 1

* Senin, 10 Desember 2018

00.00 WIB - Genoa vs SPAL - beIN Sports 3

02.30 WIB - AC Milan vs Torino - beIN Sports 3

Catatan ; Jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 14 bisa berubah sewaktu-waktu

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)