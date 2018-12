Lagi-lagi Bupati Banjar Raih Penghargaan Bergengsi, Pada Bidang Ini Prestasinya

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Bupati Kabupaten Banjar H Khalilurrahman kembali meraih penghargaan bergengsi atas prestasi kerjanya.

"Kali ini penghargaan yang diterima Beliau yakni prestasi di bidang teknologi komputerisasi dari majalah IT Works," ucap Kepala Seksi Pengelolaan Media Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Kominfo Banjar, Muhammad Hamdani, Jumat (07/12/2018).

Guru Khalil, demikian bupati akrab disapa menerima penghargaan Top it Leader on it Leadership 2018 pada acara Top IT & Telco, di Golden Ballroom, The Sultan Jakarta, Kamis (06/12/2018).

"Bersama beliau juga menerima penghargaan serupa Wali Kota Banjarbaru H Nadjmi Adhani. Sedangkan penghargaan Top it on Lot Presure Logger System of PDAM 2018 diterima oleh Dirut PDAM Intan Banjar Syaiful Anwar," beber Hamdani.

Dikatakannya, Top IT & Telco diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada instansi, pengusaha dan pemerintah yang dinilai berhasil sebagai pengguna dalam pemanfaatan IT Telco di sebuah instansi.

(banjarmasinpost.co.id/idda royani)