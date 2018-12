Jadwal Lengkap Liga Spanyol 8-11 Desember, Derbi Barcelona, Huesca Vs Madrid

BANJARMASINPOST.CO.ID - Barcelona akan menghadapi tim sekotanya, yaitu Espanyol, pada pertandingan pekan ke-15 Liga Spanyol yang digelar pada Sabtu (8/12/2018) atau Minggu dini hari WIB.

Espanyol akan menjadi tuan rumah pada laga ini di Stadion Cornella El Prat.

Barcelona kini berada di puncak klasemen Liga Spanyol dengan torehan 28 poin. Sementara itu, Espanyol menduduki peringkat ketujuh dengan raihan 21 poin.

Di laga lain, Real Madrid akan bertandang ke markas Huesca pada Minggu (9/12/2018) dini hari WIB. Jika ditilik pada urutan klasemen, Real Madrid akan menghadapi laga yang mudah.

Baca: VIDEO Adik Kandung Vicky Prasetyo Diserang 7 Orang Bersenjata, Polisi Sebut Kelompok Ini Pelakunya

Pasalnya, Huesca kini berada di dasar klasemen setelah hanya mampu meraih tujuh poin, sedangkan Real Madrid berada di peringkat kelima.

Sementara itu, rival sekota Real Madrid, Atletico Madrid akan bertemu dengan Deportivo Alaves pada Sabtu (8/12/2018) malam di Stadion Wanda Metropolitano.

Baca: Fakta Terbaru, Ternyata 7 Pembacok Ingin Menghabisi Adik Vicky Prasetyo, Luka Disekujur Tubuhnya

Berikut jadwal Liga Spanyol pekan ke-15:

Sabtu, 08 Desember 2018

Leganes vs Getafe, pukul 03:00 WIB

Atletico Madrid vs Alaves, pukul 19:00 WIB

Valencia vs Sevilla, pukul 22:15 WIB

Minggu, 09 Desember 2018

Villarreal vs Celta Vigo, pukul 00:30 WIB

Espanyol vs Barcelona, pukul 02:45 WIB (SCTV)

Eibar vs Levante, pukul 18:00 WIB

Huesca vs Real Madrid, pukul 22:15 WIB

Senin, 10 Desember 2018

Real Sociedad vs Valladolid, pukul 00:30 WIB

Real Betis vs Rayo Vallecano, pukul 02:45 WIB

Selasa, 11 Desember 2018

Ath Bilbao vs Girona, pukul 03:00 WIB.

Hai Guys! Berita ini ada juga di KOMPAS.com