Laudya Cynthia Bella Istri Engku Emran Tapi Sebut Sosok Mantan Terindah, Chicco atau Raffi Ahmad?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laudya Cynthia Bella Sudah Jadi Istri Engku Emran, Tapi Masih Sebut Mantan Terindah, Chico atau Raffi Ahmad?

Artis Laudya Cynthia Bella diketahui pernah menjalin kasih dengan dua selebritis Tanah Air, yakni Chicco Jerikho dan Raffi Ahmad.

Baik Chicco Jerikho maupun Raffi Ahmad sering dikait-kaitkan sebagai masa lalu Laudya Cynthia Bella, meskipun Raffi sudah menikah pula dengan Nagita Slavina dan Chicco Jerikho menikah dengan Putri Marino.

Bahkan, ketika Laudya Cynthia Bella telah menikah dengan pengusaha Malaysia, Engku Emran.

Banjarmasinpost.co.id mengutip dari Grid.id, Sabtu (8/12/2018), Laudya Cynthia Bella telah resmi menikah dengan seorang pengusaha berkebangsaan Malaysia, Engku Emran, pada 8 September 2017.

Akad nikah dan resepsi dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Engku Emran yang sebelumnya pernah gagal dalam berumah tangga ini, memiliki satu orang putri bernama Aleesya.

Jauh sebelum akhirnya menjadi istri Engku Emran, Laudya Cynthia Bella atau akrab dipanggil Bella diketahui pernah menjalin hubungan kekasih dengan aktor Chicco Jerikho.

Di masa awal kariernya, Bella pun diketahui sempat berpacaran dengan artis Raffi Ahmad.

Melalui video yang diunggah The Sungkars Family bertajuk 'Kan Kan Challenge By The Sungkars | Laudya Cynthia Bella', Bella dan Shireen serta Zaskia Sungkar melakukan permainan tantangan.

Saat mendapat giliran, Bella yang memilih untuk berkata jujur itu pun mengungkap nama mantan terindahnya di antara Raffi Ahmad dan Chicco Jerikho.