Laudya Cyntia Bella Ungkap Mantan Terindah ke Zaskia Sungkar, Antara Chicco Jerikho & Raffi Ahmad

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laudya Cynthia Bella resmi menikah dengan seorang pengusaha berkebangsaan Malaysia, Engku Emran, pada 8 September 2017. Engku Emran yang sebelumnya pernah gagal dalam berumah tangga ini, memiliki satu orang putri bernama Aleesya.

Jauh sebelum akhirnya menjadi istri Engku Emran, Laudya Cynthia Bella atau akrab dipanggil Bella diketahui pernah menjalin hubungan kekasih dengan aktor Chicco Jerikho. Di masa awal kariernya, Bella pun diketahui sempat berpacaran dengan artis Raffi Ahmad.

Melalui video yang diunggah The Sungkars Family bertajuk 'Kan Kan Challenge By The Sungkars | Laudya Cynthia Bella', Bella dan Shireen serta Zaskia Sungkar melakukan permainan tantangan.

Saat mendapat giliran, Bella yang memilih untuk berkata jujur itu pun mengungkap nama mantan terindahnya di antara Raffi Ahmad dan Chicco Jerikho.

"Mantan terindah Raffi atau Chicco?" tanya Irwansyah memulai permainan seperti dikutip Grid.ID.

Terlihat sedikit kaget dengan pertanyaan tersebut, Bella pun malah menenangkan dirinya dengan sedikit menggoyangkan kepada dan badan serta menjentikkan kedua jari tangannya.

"Astagfirullahaladzim, sebenarnya pacaran itu kan nggak baik ya dalam Islam dan sayangnya alhamdulillah setelah aku melakukannya aku baru sadar, tapi alhamdulillah," tutur Bella yang kemudian mengambil napas panjang sebelum menjawab pertanyaan tersebut.

Laudya Cynthia Bella dan Emran (instagram)

"Alhamdulillah air mata ngembang," timpal Shireen Sungkar spontan yang langsung disambut tawa Bella.

"Udah lewat lah ya," ucap Bella.

Tanpa ragu, Bella pun akhirnya menyebutkan satu nama. Sayangnya, ketika dirinya menyebutkan nama tersebut, suaranya disensor sehingga tidak terdengar nama yang dikeluarkan Bella.