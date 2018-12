Live MNCTV! Live Streaming Manchester United vs Fulham di Liga Inggris Bisa Ditonton Pakai Cara Ini

Aksi striker Manchester United, Romelu Lukaku, dalam pertandingan melawan Chelsea pada Minggu (25/2/2018). Di hadapan publik Old Trafford, Lukaku berhasil cetak satu gol pada menit ke-43.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Manchester United vs Fulham di Liga Inggris pekan 15 malam ini, Sabtu (8/12/2018) pukul 22.00 Wib.

Laga Manchester United vs Fulham disiarkan langsung (live) MNC TV dan beIN Sport 3. Live Streaming Manchester United vs Fulham juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Manchester United vs Fulham juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Jelang laga Manchester United vs Fulham, Pelatih Manchester United, Jose Mourinho, berhasrat untuk membawa timnya kembali mendulang tiga poin menghadapi Fulham, pada pekan ke-16 Liga Inggris.

Jose Mourinho paham dengan ketatnya jadwal Manchester United terutama pada bulan Desember 2018.

Antara 1-8 Desember 2018 atau dalam sepekan, Manchester United harus melakoni tiga partai Premier League melawan Southampton, Arsenal, dan Fulham.

Kendati begitu, Jose Mourinho tak ingin Manchester United lengah.

"Saya tahu tak mudah hanya memiliki dua hari menjelang laga selanjutnya," ujar Jose Mourinho, dilansir dari laman The Telegraph melalui BolaSport.com.

"Fulham pun sedang berada di situasi yang sama. Namun, mungkin pendekatan yang mereka gunakan untuk bermain tidak akan terlalu menuntut banyak seperti kami. Meski demikian, itu bukan alasan (untuk tidak menang)," ucapnya menambahkan.

Apa yang Mou ucapkan berkenaan dengan pencapaian empat laga terakhir The Red Devils di semua kompetisi.