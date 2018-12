Live Streaming Arsenal vs Huddersfield Liga Inggris Bisa Pakai Cara Ini, Live beIN Sport 1

Jadwal Arsenal vs Huddersfield Liga Inggris

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live streaming Beinsport 1 Arsenal vs Huddersfield di Liga Inggris pekan 15 malam ini, Sabtu (8/12/2018) pukul 22.00 Wib.

Laga Arsenal vs Huddersfield disiarkan langsung (live) beIN Sport 1.

Live Streaming Arsenal vs Huddersfield juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Arsenal vs Huddersfield juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports. (Link live streaming Arsenal vs Huddersfiell ada di akhir berita)

Diketahui, kini The Gunners berada di posisi lima klasemen sementara Liga Inggris dengan torehan 31 poin.

Disusul oleh rival sekota yang berada di atas mereka, yakni Tottenham Hotspurs di posisi ketiga dan Chelsea di posisi keempat.

Sementara itu, The Terriers berada di posisi ke-17 dengan torehan 10 poin.

Arsenal tentu ingin memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka dengan dukungan penuh dari suporter di kandang.

Diketahui The Gunners berhasil mengalahkan rival sekota mereka, Tottenham Hotspurs 4-2, pada Minggu (2/12/2018), dan menahan imbang Manchester United 2-2, pada Kamis (6/12/2018).

Pelatih Arsenal, Unai Emery mengatakan anak asuhnya kini dalam kondisi baik dan siap memenangkan pertandingan kontra Huddersfield mendatang.