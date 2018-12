Wakil Indonesia Masuk TOP 30 Miss World 2018, Deretan Foto Anggun Alya Nurshabrina Samadikun

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pada ajang Miss World ke-68 di Sanya, China, Sabtu (8/12/2018) malam ini pukul 23.00 WIB ada 118 kontestan akan memperebutkan title Miss World 2018. Ternyata ada kontestan dari wakil Indonesia

Indonesia mengirimkan Alya Nurshabrina Samadikun pada ajang Miss World 2018 ini dan berhasil masuk 30 besar atau TOP 30. Alya Samadikun merupakan hadis kelahiran Bandung, 21 Januari 1996.

Alya Samadikun mengawali kariernya sebagai model dan menjadi pemenang GADIS Sampul 2012 jauh sebelum Miss World 2018.

Gadis 22 tahun ini kemudian aktif dalam berbagai kontes kecantikan. Alya berhasil menjadi pemenang di The Face of Femina tahun 2014 lalu. Ia kemudian menjadi Miss West Java 2018, dilanjutkan Miss Indonesia 2018. Dengan memenangkan Miss Indonesia 2018, Alya menjadi wakil di Miss World 2018.

Alya berhasil menduduki TOP 30 Miss World 2018 bersama 29 kontestan lain yaitu Bangladesh, Chile, Prancis, India, Japan, Malaysia, Mauritius, Meksico, Nepal, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Uganda, United States, Venezuela, dan Vietnam.

Di samping aktivitas akademis dan modelling, Alya juga aktif dalam aktivitas sosial lain.

Tahun 2016, Alya menjadi relawan Chay Ya Nepal, dimana ia berpatisipasi dalam program gedung sekolah di Yamunadanda Village, Sindhupalchok District, Nepal yang runtuh akibat gempabumi tahun 2015.

Alya juga menjadi ketua di acara "This Is Us! Youth Unite for Autism" yang digelar tahun 2017 lalu.

Selain itu, ia juga aktif sebagai relawan "Sahabat Peduli Indonesia", gerakan mengajar seni dan daur ulang sampah di Pantai Ngurbloat, Maluku Tenggara tahun 2017.

Alya juga menjadi wakil penggagas dan ilustrator buku anak Kabayan, yang menceritakan tentang daur ulang sampah.