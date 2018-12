Link Live Streaming Persipura vs Perseru via Live Streaming Vidio.com Penentu Degradasi Liga 1 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Persipura Jayapura vs Perseru Serui via live streaming Vidio.com Liga 1 2018 pekan terakhir atau pekan 34 Minggu (9/12/2018) akan menyuguhkan pertama Persipura Jayapura vs Perseru Serui bisa disaksikan lewat tautan berikut :

https://m.vidio.com/live

Live streaming Persipura Jayapura vs Perseru Serui via live streaming vidio.com dijadwalkan dimulai pukul 15.30 WIB dari Stadion Mandala.

Persipura tidak akan memberi kemenangan cuma-cuma kepada Perseru Serui, meski kemenangan sangat dibutuhkan Perseru agar bisa terhindar dari degradasi.

Saat ini Cenderawasih Jingga menempati posisi 15 klasemen dengan raihan 39 angka sama seperti dua tim yang berada di zona merah Sriwijaya FC dan PS Tira.

Pelatih Persipura Oswaldo Lessa masa bodoh dengan situasi yang sedang dialami Perseru.

Baca: Link Live Streaming Borneo FC vs PS Tira via Live Streaming TV One, Penentu Degradasi Liga 1 2018

Baca: Link Live Streaming O Channel PSM Makassar Vs PSMS Medan, Juara Liga 1 2018 atau Degradasi

Baca: Link Live Streaming Indosiar Persija Jakarta Vs Mitra Kukar, Teco Instruksikan Ini Demi Juara Liga 1

Ia menegaskan timnya harus tetap bermain maksimal dan menutup pertandingan kandang terakhir musim ini dengan manis.

Hanya saja pada pertandingan tersebut Lessa tidak bisa mendampingi Boaz Solossa dan kawan-kawan.

Ini karena ia sedang mengikuti kursus lisensi pelatih A Conmebol di Brasil dan posisinya digantikan Alan Halivudin yang merupakan pelatih kiper, seperti dilansir Bpost Online dari laman resmi Liga 1.

"Persipura harus tetap main normal, pertandingan terakhir ini penting untuk tim Persipura juga dan kita selalu cari menang," ucap Lessa.