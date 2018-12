Pereli Jatim Mendominasi Kejurnas Time Rally dan Wisata Paman Birin Cup 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Gelaran Kejurnas Time Rally dan Wisata Paman Birin Cup 2018, telah memasuki hari penutup, Minggu (9/12/2018).

Pada etape pertama dan kedua, tampil sebagai juara umum pereli asal Jawa Timur, Suryo Putranto didampingi navigator 1, Suryo Prihatmanto, dan navigator 2, Rizky Eka Adikara.

Trio Jatim dari klub Spirit 83 Sport Club ini merebut gelar di nomor Kejuaraan Umum, Kejuaraan Klub, dan Kejuaraan Tetap Detik.

Suryo Putranto mengatakan, pihaknya sangat bersyukur dapat mengakhiri seri terakhir di Kalsel sebagai juara umum, "Ini berkat kerjasama yang baik antara driver dan navigator dalam menyelesaikan soal," ujar dia kepada Banjarmasinpost.co.id.

Baca: Pengakuan 2 Pekerja yang Selamat dari Pembantaian di Nduga, Kabur ke Hutan dan Panjatkan Doa-doa Ini

Di nomor Over All Kejuaraan Umum, posisi runner up diraih pereli Sugianto Gondokusumo, dan navigator Nur Ariza/Audi C.

Sedangkan di posisi 3 diraih, pereli asal Jatim yang disponsori Mitra Suzuki Banjarmasin, Gerry Rosanto, didampingi navigator Didi D Dewanto dan Sukma Putra. Selain itu Gerry cs juga meraih posisi runner up di nomor Kejuaraan Team Club menggunakan All New Suzuki Ertiga.

Baca: Klasemen Kualifikasi Futsal AFC U-20 2019 Usai Hasil Timnas Thailand vs Indonesia 4-2, LOLOS!

Selain itu, pada Kejurnas Time Rally Kalsel ini juga mempertandingkan nomor permula dimenangkan IB Krisna DP, dan IB putra Wirabawa dan nomor pemula lokal dimenangkan Daus, Dimas dan Ain menggunakan mobil Toyota Hilux.

Serta mempertandingkan pula nomor Kejuaraan Wanita yang dimenangkan pereli asal Kalteng, Hj Misnawati, Salsa Lesmana, Salwa Lesmana, dan Aurel El menggunakan mobil Honda Jazz.

Baca: Live Streaming Tabligh Akbar Ustadz Abdul Somad di Masjid Al-Karomah, Martapura, Kabupaten Banjar

Ketua Umum IMI Kalsel, Edy Sudarmadi sangat mengapresiasi Kejurnas Time Rally berjalan lancar dan sukses, dia berharap IMI Kalsel mampu menggelar Kejurnas kembali di tahun-tahun mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, acara penutupan dihadiri langsung oleh Gubernur H Sahbirin Noor atau Paman Birin.

"Saya berharap olahraga otomotif dapat terus berlangsung di Kalsel di tahun-tahun mendatang, mengingat antusiasme peserta cukup besar, dan dari Kejurnas ini sekaligus dapat memperkenalkan wisata di banua juga turut membantu perekonomian rakyat," tutup Paman Birin. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)