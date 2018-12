Jose Mourinho Siapkan Diogo Dalot Jadi Penerus Gary Neville di Manchester United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tampil menjanjikan saat membela Manchester United vs Fulham, bek kenan asal Portugal Diogo Dalot mulai digadang-gadang bakal jadi penerus Gary Neville sebagai bek kanan klub Setan Merah.

Dilansir dari BolaSport.com, pelatih Manchester United, Jose Mourinho, akan memproyeksikan Diogo Dalot sebagai penerus Gary Neville sebagai bek kanan legendaris The Red Devils.

Jose Mourinho memuji penampilan apik Diogo Dalot ketika Manchester United menekuk 4-1 Fulham, dalam matchweek ke-16 Liga Inggris, Sabtu (8/12/2018).

Meski tak mencetak gol ataupun assist, Diogo Dalot terpilih menjadi man of the match pilihan Manchester United.

Kinerja Diogo Dalot turut membuat Jose Mourinho yakin bahwa bek asal Portugal tersebut kelak bisa menjadi andalan Manchester United, dalam jangka panjang.

Bahkan Mou percaya pemain 19 tahun itu bisa jadi penerus fullback legendaris klub, Gary Neville.

"Semua orang tahu ia punya potensi luar biasa," kata Jose Mourinho kepada MUTV, dilansir BolaSport.com dari laman Four Four Two.

"Saya tak ingin membuat perbandingan, terutama jumlah titel juara (yang bakal diraih). Namun, mungkin Dalot ada pada usia yang sama saat Gary Neville masuk ke tim utama.

"Mungkin ia bisa mengikuti jejak Neville dalam 10 tahun ke depan sebagai bek kanan Man United, dengan kondisi luar biasa yang selalu ditempa. Sebab, ia masih 19 tahun," tutur Mou menambahkan.

Dalot didatangkan Setan Merah pada awal musim ini dari FC Porto dengan biaya 19,8 juta pound, dan dikontrak hingga lima musim mendatang.

Sejak ditinggal Neville gantung sepatu pada 2011, The Red Devils belum menemukan sosok bek kanan tangguh yang piawai dalam membantu serangan maupun pertahanan.

Pemain seperti Rafael da Silva dan Matteo Darmian sempat mencoba menjadi figur andalan baru di pos bek kanan mereka.

Hanya, kemampuan mereka dianggap belum mampu menjawab ekspektasi penggemar.

