Momen peringatan HUT ingatkan Peranan Strategis Anggota Dharma wanita

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Tema optimalisasi potensi Dharma Wanita Persatuan (DWP) untuk suksesnya pembangunan nasional diusung pada peringatan HUT ke 19 DWP Kota Banjarbaru tahun 2018, Senin (10/12).



Turut hadir Penasehat DWP Kota Banjarbaru Hj Ririen Nadjmi Adhani didampingi Ketua GOW Kota Banjarbaru Hj Eny Apriyati Darmawan Jaya, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Banjarbaru Syarifah Mariatul Qiftiah Said Abdullah.



Rangkaiannya meriah, telah mengadakan beberapa kegiatan diantaranya mengikuti lomba paduan suara di Tingkat Provinsi dan DWP Kota Banjarbaru meraih Juara I.



Ketua DWP Kota Banjarbaru Syarifah Mariatul Qiftiah Said Abdullah menyampaikan bahwa sebagai organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina isteri pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), DWP wajib bersyukur dan patut berbangga bahwa pada usia ke 19 tahun ini, telah menjadi sebuah organisasi perempuan yang besar, yang telah diberi petunjuk dan kemudahan dalam menjalankan program kerja organisasi secara terstruktur, sehingga mencapai kinerja seperti saat ini.



"Masih banyak hal-hal yang harus ditingkatkan terus untuk mencapai terwujudnya tujuan organiasi DWP sebagai centre of excellence," katanya.



Setiap permasalahan yang timbul perlu segera diatasi untuk menyongsong dan menyukseskan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) IV DWP yang akan diselenggarakan pada bulan Desember 2019.



Penasehat DWP Kota Banjarbaru Hj Ririen Nadjmi Adhani mengatakan bahwa selama ini peran anggota dharma wanita sangatlah strategis. Dalam organisasi, anggota dharma wanita dituntut untuk berperan dalam pembangunan dan mendukung keberhasilan program pemerintah.



Sementara dalam keluarga, anggota dharma wanita adalah istri, yang diharapkan mampu menjadi pendamping dan pendukung keberhasilan suami.



“Sukses seorang laki-laki atau suami, tidak terlepas dari peran perempuan atau istri yang mendukungnya," katanya.



Hj Ririen juga mengajak masyarakat dan berbagai pihak, dukung dan berikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk maju dan memberdayakan diri, selama hal itu dilakukan secara positif dan bermanfaat.

