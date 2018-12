Penulis 'Lelaki Harimau' Ini Siap Hadir di Perpustakaan Palnam Berbagi Ilmu

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Eka Kurniawan, penulis kondang yang meraih berbagai penghargaan bakal hadir di Perpustakaan Palnam Banjarmasin untuk berbagi ilmu seputar dunia tulis menulis dan pengalamannya sebagai penulis.

Eka yang direncanakan hadir pada minggu ketiga atau keempat Januari 2019 juga akan mengangkat tentang sastra Indonesia sebagai bagian dari sastra global dan usaha-usaha penerjemahan yang membawa sastra asing ke Indonesia dan sebaliknya.

Salah satu buku karya Eka yaitu novel berjudul Lelaki Harimau yang mendapat penghargaan sebagai Book of The Year dari IKAPi pada 2015. Buku ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Italia dan Korea.

Eka yang kelahiran Tasikmalaya 43 tahun silam dan alumnus Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta, juga mendapat penghargaan sebagai Global Thinker of 2015 dari Jurnal Foreign Policy. Kemudian penghargaan Prince Klaus Award di Belanda.

Kepala Dispersip Kalsel Hj Nurliani Dardie, menyatakan, kehadiran Eka Kurniawan akan semakin menambah wawasan pengetahuan para pecinta sastra di Kalsel.

"Semoga apa yang nanti pengetahuan dibagikan Eka dapat bermanfaat," tukasnya.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)