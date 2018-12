Bukan Reino Barack, Syahrini Terang-Terangan Ungkapkan Cinta Untuk Sosok Pria Macho Bertato Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Syahrini yang saat ini tengah digosipkan dekat dengan Reino Barack terang-terangan menyatakan cintanya pada sosok pria macho.

Syahrini saat ini sedang ramai digosipkan dengan mantan kekasih Luna Maya, Reino Barack.

Baik Syahrini maupun Reino Barack tidak menampik maupun mengiyakan kabar tersebut.

Bermula dari unggahan 'makan teman lagi hits' milik mantan kekasih Reino Barack, Luna Maya, akhirnya Syahrini turut terseret dalam pemberitaan itu.

Baca: Kronologi Kisah Perseteruan Teman Dekat Luna Maya, Faisal Nasimuddin dan Emilia Hanafi Dibahas Media

Baca: Peringatan Untuk Luna Maya Dari Mantan Istri Faisal Nasimuddin, Emilia Hanafi: Mata Tangan Lebam

Baca: Merdunya Suara Nissa Sabyan Pukau Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan

Baca: Pesawat Lion Air JT 316 Batal Terbang! Status Return To Base Juanda, Penumpang Kepanasan

Baca: BREAKING NEWS - Digigit Ular Kobra, Ibu Rumah Tangga di Kertak Hanyar Ini Meninggal Dunia

Bahkan, karena isu kedekatan keduanya, segala hal tentang Syahrini maupun Reino Barack saat ini membuat sebagian penggemar Incess jadi baper.

Hal tersebut dapat dilihat dari komentar-komentar Instagram Syahrini maupun Reino.

Beberapa netizen terang-terangan mendukung hubungan Syahrini-Reino Barack.

Terbaru di akun Instagram Syahrini, Senin (10/12/2018), Incess terang-terangan menyatakan cintanya pada dua orang terdekatnya.

Nampak Syahrini memposting foto dirinya bersama dua orang dengan akun Instagram @an69asic dan akun @si_rhein.

"Without you I am nothing. Love both of you so much," tulis Syahrini.