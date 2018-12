Hasil Malaysia vs Vietnam Leg 1 Final Piala AFF 2018, Skor Babak Pertama 1-2

Jadwal live streaming Malaysia vs Vietnam Final Piala AFF 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Timnas Malaysia vs Vietnam di leg 1 final Piala AFF 2018 pada babak pertama adalah 1-2.

Tim Malaysia untuk sementara tertinggal di Leg pertama final Piala AFF 2018 yang berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur.

Pertandingan Timnas Malaysia vs Vietnam disiarkan langsung inewstv, tv2 Malaysia dan foxsports. Live streaming Malaysia vs Vietnam dapat diakses via streaming Fox Sports.

Tim Vietnam tampil menekan lebih dulu melalui tendangan pojok pada menit 5. Namun, upaya tersebut masih belum berbuah gol.

Tim tuan rumah baru menciptakan peluang pada menit 13. Safawi Rasid menusuk pertahanan Vietnam usai menerima umpan dari Akram Mahinan.

Safari langsung memberi umpan crossing ke arah Norshahrul namun masih mampu dipotong oleh barisan pertahanan Vietnam.

Vietnam berhasil mencuri gol lebih dulu melalui Nguyen Huy Hung pada menit 22. Nguyen Huy Hung berhasil menaklukan penjaga gawang Malaysia dan mengubah kedudukan menjadi 0-1 untuk keunggulan Vietnam.

Tiga menit berselang, Pham Duc Huy berhasil menggandakan kedudukan untuk keunggulan Vietnam. Berawal dari akselerasi Huy Hung dari sisi kanan yang membuat kocar kacir pertahanan Malaysia.

Pham Duc Huy memanfaatkan kemelut dengan tendangan terarah ke gawang Malaysia.

Malaysia akhirnya berhasil memperkecil kedudukan menjadi 1-2 pada menit 36.

Melalui skema bola mati, Syamer Kutty berhasil memberikan umpan ke Shahrul Saat yang menceploskan bola ke gawang Vietnam.

Skor 1-2 berthana hingga akhir babak pertama.

Susunan pemain Malaysia vs Vietnam :

Malaysia : Farizal; Naim, Saad, Irfan, Azhan; Safawi, Syamer, Akram, Sumareh; Idlan, Radzak.

Vietnam : Van Lam; Ngoc Hai, Dinh Trong, Duy Manh, Van Hau, Huy Hung, Duc Huy, Trong Hoang; Van Duc, Quang Hai; Duc Chinh;

(banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)