Link Live Streaming iNews TV Timnas Malaysia Vs Vietnam Final Piala AFF 2018 Jam 18.30 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link live streaming iNews TV Timnas Malaysia vs Vietnam di leg 1 final Piala AFF 2018 akan tersaji di Fox Sports, pada Selasa (11/12/2018) malam WIB.

Laga final AFF 2018 leg pertama antara Malaysia vs Vietnam akan berlangsung pukul 18.30 Wib di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur.

Laga Timnas Malaysia vs Vietnam disiarkan langsung atau via live streaming iNews TV, tv2 Malaysia dan foxsports. Live streaming Malaysia vs Vietnam dapat diakses via streaming Fox Sports.

Sedangkan leg kedua Final AFF 2018 Vietnam vs Malaysia dijadwalkan akan berlangsung pada Sabtu (15/12/2018) di Stadion My Dinh National Stadium.

Pada pertandingan final leg pertama, pelatih Vietnam Park Hang-seo, akan mengandalkan pemain muda saat melawan Malaysia.

Dilansir dari Foxsportasia.com melalui Tribunnews.com, Park Hang-seo dan anak asuhnya bersiap untuk menghadapi Malaysia di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur.

Park Hang-seo mengungkapkan bahwa kekuatan terbesar mereka saat ini ialah berasal dari pemain muda.

"Kekuatan terbesar kami di turnamen ini adalah kami memiliki banyak pemain muda yang sangat energik," ujar Park Hang-seo.

Vietnam memiliki skuad termuda ketiga di ajang Piala AFF 2018, dengan rata-rata usia 23,69 tahun.