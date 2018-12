Live Score Hasil Malaysia vs Vietnam di Final Piala AFF 2018 Leg 1 Live INews TV

Timnas Malaysia vs Vietnam Final Piala AFF 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live score hasil Malaysia vs Vietnam di Final Piala AFF 2018 Leg pertama yang disiarkan langsung Inews TV dapat diakses di akhir berita.

Pertandingan Timnas Malaysia vs Vietnam disiarkan langsung inewstv, tv2 Malaysia dan foxsports. Live streaming Malaysia vs Vietnam dapat diakses via streaming Fox Sports.

Pertandingan final AFF 2018 leg pertama antara Malaysia vs Vietnam akan berlangsung pukul 19.45 Wib di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur.

Pelatih Vietnam, Park Hang-seo dan anak asuhnya bersiap untuk menghadapi Malaysia di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur.

Park Hang-seo mengungkapkan, kekuatan terbesar mereka saat ini ialah berasal dari pemain muda.

"Kekuatan terbesar kami di turnamen ini adalah kami memiliki banyak pemain muda yang sangat energik," ujar Park Hang-seo dikutip dari Foxsportasia.com melalui Tribunnews.com.

Vietnam memiliki skuat termuda ketiga di ajang Piala AFF 2018, dengan rata-rata usia 23,69 tahun.

Di atasnya ada Laos yang memiliki rata-rata umur pemain 21,34 tahun.

Skuat dengan rata-rata pemain termuda yang berada paling atas ialah Timor Leste.

Anak asuh Norio Tsukitate ini memiliki rata-rata umur pemainnya 20,56 tahun.